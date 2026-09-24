T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/451 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Payamlı Mahallesi

ADA NO : 1126

PARSEL NO : 56

MALİKİN ADI VE SOYADI : HIZIR İNCE (TCKN: 56647040114)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 numaralı karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/451 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026