Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:00
T.C. KASTAMONU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/653 Esas 18.06.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BEBEK DEMİR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18.06.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 59398008204
ADI SOYADI : BEBEK DEMİR
BABA ADI : İHSAN
ANA ADI : ZEHRA
DOĞUM TARİHİ : 16/05/1990
DOĞUM YERİ : KASTAMONU
NÜF. KAYITLI ADRESİ : KASTAMONU İLİ MERKEZ ESENTEPE MAH.
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