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Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:00

T.C. KASTAMONU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/653 Esas 18.06.2026

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen BEBEK DEMİR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18.06.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 59398008204

ADI SOYADI : BEBEK DEMİR

BABA ADI : İHSAN

ANA ADI : ZEHRA

DOĞUM TARİHİ : 16/05/1990

DOĞUM YERİ : KASTAMONU

NÜF. KAYITLI ADRESİ : KASTAMONU İLİ MERKEZ ESENTEPE MAH.

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T.C. KASTAMONU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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