T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/345

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Atakum İlçesi Sarayköy Mahallesi 14187 ada 32 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Ahmet Çolak, Ahmet Pala, Aşire Ak, Aşire Yonca, Aydın Pala, Ayhan Pala, Ayşe Kurt, Ayşe Nur Çağrıtekin Pala, Cemile Ergün, Dursun Karaca, Ekrem Çolak, Emine Akkuş, Emine Karakuş, Emine Koç, Emine Tepeli, Faruk Esat Pala, Fatma Çolak, Fatma Pak, Fatma Pala, Hacer Değe, Halil İbrahim Mutlu, Hanife Karakuş, Hanife Taşkın, Hasan Ak, Hasan Seymen, Hatice Çilingir, Hatice Seymen, Hava Adar, Hava Karaca, Hümmet Özen, Hüseyin Ak, Hüseyin Karaca, Hüseyin Karaca, İbrahim Pala, İsmail Mutlu, Kadircan Çolak, Leyla Kaplan, Meryem Ocak, Muammer Çolak, Mustafa Karaca, Mustafa Özen, Mustafa Seymen, Mümin Özen, Mümin Pala, Mümin Seymen, Münevver Pala, Netice Karaca, Nevra Ferhan Mutlu, Nimet Çolak, Nuran Çolak, Oğuzhan Çolak, Osman Çolak, Rabiye Karagöz, Rukiye Karakuş, Sedat Çolak, Selma Aydıner, Sezgin Pala, Şaban Pala, Turgut Karaca, Vedat Çolak, Zehra Çolak, Zeynep Ecer ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2026/345 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıflar Bankası Samsun Adliye Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 22.09.2026