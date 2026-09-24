T.C. SERİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/785 Esas

KARAR NO : 2026/507

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2026 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 2 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Turgut ve Meryem oğlu, 19/06/1976 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı YUSUF AVCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.09.2026