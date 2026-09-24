T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/180 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI vekili Av. Bülent YEŞİLAY tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04.06.2026

Dava konusu taşınmazın bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli, Mahallesi/Köyü: Demirdöven Köyü.

SIRA NO: ESAS NO: DAVALILAR KÖY/ MEVKİİ ADA/ PARSEL TAŞINMAZIN CİNSİ KAMULAŞ-TIRILACAK ALAN (m²) 1 2026/180 Ali ÇELİK Fatih ÇELİK Hayrunisa ÇELİK Hüsna ÇELİK Lütfiye ÇELİK Nezahat KARABAŞ Nihat ÇELİK Demirdöven Köyü 317/1 Tarla 208,43 m² 2 2026/181 Gülbahar AYDIN Gülşen DEMİRCİ Hacer ŞAMLI Hüseyin ÇAVUŞ Hüsna ÇAVUŞ İsmail ÇAVUŞ Kadriye POLAT Kezban ŞAHİNOĞLU Mercan ÇAVUŞ Mustafa ÇAVUŞ Orhan ÇAVUŞ Recep ÇAVUŞ Sedriye POLAT Taliha GÜNGÖR Demirdöven Köyü 317/2 Tarla 215,12 m² 3 2026/182 Hasan SARIOĞLU Demirdöven Köyü 317/8 Bahçe 189,10 m² 4 2026/183 İsrafil DEMİRCİ Demirdöven Köyü 317/10 Tarla 124,25 m² 5 2026/184 Aynur UZUN Dilek ŞAMLI TORLAK Enver ŞAMLI Hanife ŞAMLI Haydar ŞAMLI Sevinç TEKİN Demirdöven Köyü 318/1 İki Katlı Kagir Bina ve Bahçe 83,38 m²'lik taşınmazın 36,14 m²'lik kısmı 6 2026/185 Aysel BUDAK Ercan BUDAK Mustafa BUDAK Ramazan BUDAK Demirdöven Köyü 370/1 Tarla 270,57 m²