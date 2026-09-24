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Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:00

T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/180 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI vekili Av. Bülent YEŞİLAY tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04.06.2026

Dava konusu taşınmazın bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli, Mahallesi/Köyü: Demirdöven Köyü.

SIRA

NO:

ESAS

NO:

DAVALILAR

KÖY/ MEVKİİ

ADA/ PARSEL

TAŞINMAZIN

CİNSİ

KAMULAŞ-TIRILACAK

ALAN (m²)

1

2026/180

Ali ÇELİK

Fatih ÇELİK

Hayrunisa ÇELİK

Hüsna ÇELİK

Lütfiye ÇELİK

Nezahat KARABAŞ

Nihat ÇELİK

Demirdöven Köyü

317/1

Tarla

208,43 m²

2

2026/181

Gülbahar AYDIN

Gülşen DEMİRCİ

Hacer ŞAMLI

Hüseyin ÇAVUŞ

Hüsna ÇAVUŞ

İsmail ÇAVUŞ

Kadriye POLAT

Kezban ŞAHİNOĞLU

Mercan ÇAVUŞ

Mustafa ÇAVUŞ

Orhan ÇAVUŞ

Recep ÇAVUŞ

Sedriye POLAT

Taliha GÜNGÖR

Demirdöven Köyü

317/2

Tarla

215,12 m²

3

2026/182

Hasan SARIOĞLU

Demirdöven Köyü

317/8

Bahçe

189,10 m²

4

2026/183

İsrafil DEMİRCİ

Demirdöven Köyü

317/10

Tarla

124,25 m²

5

2026/184

Aynur UZUN

Dilek ŞAMLI TORLAK

Enver ŞAMLI

Hanife ŞAMLI

Haydar ŞAMLI

Sevinç TEKİN

Demirdöven Köyü

318/1

İki Katlı Kagir Bina ve Bahçe

83,38 m²'lik

taşınmazın 36,14 m²'lik

kısmı

6

2026/185

Aysel BUDAK

Ercan BUDAK

Mustafa BUDAK

Ramazan BUDAK

Demirdöven Köyü

370/1

Tarla

270,57 m²

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T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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