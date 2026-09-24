Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:00
T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/180 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI vekili Av. Bülent YEŞİLAY tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi'ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI'na karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 04.06.2026
Dava konusu taşınmazın bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli, Mahallesi/Köyü: Demirdöven Köyü.
|
SIRA
NO:
|
ESAS
NO:
|
DAVALILAR
|
KÖY/ MEVKİİ
|
ADA/ PARSEL
|
TAŞINMAZIN
CİNSİ
|
KAMULAŞ-TIRILACAK
ALAN (m²)
|
1
|
2026/180
|
Ali ÇELİK
Fatih ÇELİK
Hayrunisa ÇELİK
Hüsna ÇELİK
Lütfiye ÇELİK
Nezahat KARABAŞ
Nihat ÇELİK
|
Demirdöven Köyü
|
317/1
|
Tarla
|
208,43 m²
|
2
|
2026/181
|
Gülbahar AYDIN
Gülşen DEMİRCİ
Hacer ŞAMLI
Hüseyin ÇAVUŞ
Hüsna ÇAVUŞ
İsmail ÇAVUŞ
Kadriye POLAT
Kezban ŞAHİNOĞLU
Mercan ÇAVUŞ
Mustafa ÇAVUŞ
Orhan ÇAVUŞ
Recep ÇAVUŞ
Sedriye POLAT
Taliha GÜNGÖR
|
Demirdöven Köyü
|
317/2
|
Tarla
|
215,12 m²
|
3
|
2026/182
|
Hasan SARIOĞLU
|
Demirdöven Köyü
|
317/8
|
Bahçe
|
189,10 m²
|
4
|
2026/183
|
İsrafil DEMİRCİ
|
Demirdöven Köyü
|
317/10
|
Tarla
|
124,25 m²
|
5
|
2026/184
|
Aynur UZUN
Dilek ŞAMLI TORLAK
Enver ŞAMLI
Hanife ŞAMLI
Haydar ŞAMLI
Sevinç TEKİN
|
Demirdöven Köyü
|
318/1
|
İki Katlı Kagir Bina ve Bahçe
|
83,38 m²'lik
taşınmazın 36,14 m²'lik
kısmı
|
6
|
2026/185
|
Aysel BUDAK
Ercan BUDAK
Mustafa BUDAK
Ramazan BUDAK
|
Demirdöven Köyü
|
370/1
|
Tarla
|
270,57 m²
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