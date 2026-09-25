KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ ALIMI

Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1782697

1- İdarenin 1.1.Adı : Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 41'inci Fabrika ve Ar-Ge Merkezi Müdürlüğü 1.2.Adresi : İstasyon Mah. Şehitler Cad. No 66/1 Tuzla/İSTANBUL 1.3.Telefon numarası : 02163951015 1.4.İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1.Tarih ve Saati : 26.10.2026 - 10:00 2.2.Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : 41'inci Fabrika ve Ar-Ge Merkezi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı

3-İhale konusu mal alımının

3.1.Adı : Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri Alımı 3.2.Niteliği, türü ve miktarı : 82 Kalem (5 Kısım) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3.Yapılacağı/teslim edileceği yer : 41'inci Fabrika ve Ar-Ge Merkezi Müdürlüğü Tuzla/İSTANBUL 3.4.Süresi/teslim tarihi : 41'inci Fabrika ve Ar-Ge Merkezi Müdürlüğü geçici depolama alanına 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 3.5.İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır.

4-Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1.Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1.Teklif mektubu.4.1.2.Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3.Geçici teminat.4.1.4.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5.Yerli malı teklif edenin lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekli tarafından sunulacak yerli malı belgesi.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10-Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15-Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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