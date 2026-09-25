T.C. ARABAN İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Gaziantep İl, Araban İlçe, YENİ ALTINTAŞ Mahalle/Köy, 405 Ada, 20 Parsel, Yenialtıntaş Mahallesi 405 ada 20 numaralı parsel Araban İlçesinin Güney kısmında yer almakta olup, Şehir Merkezine 420 metre, Araban Kaymakamlığına 430 metre, Araban Devlet Hastanesine 810 metre, Araban Meslek Yüksek Okuluna 610 metre, Araban İlçe Mezarlığına 140 metre kuş uçuşu, Araban İtfaiye Müdürlüğüne 130 metre kuş uçuşu mesafelerde yer almaktadır. Taşınmaz imarlı bölgededir. Sosyo-ekonomik yönden alt ve orta gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerdendir. Her türlü alt yapı (elektrik, su, telefon, doğalgaz) ve sosyal hizmetlerden hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Dava konusu Gaziantep İli Araban İlçesi Yenialtıntaş Mahallesi 405 ada 20 parsel numaralı taşınmazın vasfı Arsa vasfında olup, dava konusu taşınmazın fiili zemini üzerinde herhangi bir yapı bulunmaması sebebi ile yapı bedeli takdir edilemeyecektir. Taşınmazın geometrik şekli şekilsizdir. Ulaşım sorunu yoktur. Elektrik, su, kanalizasyon hizmetlerinde faydalanmaktadır. Her türlü belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Adresi : 405 Ada, 20 Parsel, Yeni Altıntaş Mahallesi Araban / GAZİANTEP Yüzölçümü : 1.100 m2 Arsa Payı : TAM İmar Durumu :Yok Kıymeti : 5.060.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir