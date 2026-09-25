T.C.

DEVELİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/644

Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili tarafından Mahkememize açılan Ortaklığın giderilmesi davasında Davalı Ahmet ve Songül'den olma 1982 doğumlu Arife Ödül 'e 09/12/2026 günü saat 10:25 olan duruşma gününün tebliği ile duruşma günü Mahkememizde hazır bulunması varsa delillerini ve davaya karşı beyanlarını bildirmeleri gerektiği aksi taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu ilan olunur.

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