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Giriş Tarihi: 26.09.2026 00:00

T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/691 Esas 22.07.2026

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TEKİN SADAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.07.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 24284690870

ADI SOYADI : TEKİN SADAK

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : MERYEM

DOĞUM TARİHİ : 07/07/1987

DOĞUM YERİ : SİLOPİ

İKAMETGAH ADRESİ : BAĞCILAR MAH. 1142/1 SOKAK AZEL ENÇ3 SİTESİ D BLOK NO:1 D-1 BAĞLAR/DİYARBAKIR

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02556109


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T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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