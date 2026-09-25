Giriş Tarihi: 26.09.2026 00:00
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T.C. DİYARBAKIR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/691 Esas 22.07.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TEKİN SADAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.07.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 24284690870
ADI SOYADI : TEKİN SADAK
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : MERYEM
DOĞUM TARİHİ : 07/07/1987
DOĞUM YERİ : SİLOPİ
İKAMETGAH ADRESİ : BAĞCILAR MAH. 1142/1 SOKAK AZEL ENÇ3 SİTESİ D BLOK NO:1 D-1 BAĞLAR/DİYARBAKIR
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