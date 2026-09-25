T.C.

GÜMÜŞHANE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/116 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı TEİAŞ vekili Av. Işıl DEMİR GÜNER tarafından davalı aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı TEİAŞ'a yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, duruşmanın atılı bulunduğu 18/11/2026 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur.10/09/2026

DAVALILAR MUHARREM BOZKIR, ÇETİN BOZKIR, MAHİR BOZKUR, MUSTAFA BOZKIR, ÖMER BOZKIR, SENİHA BOZKIR, SÜHEYLA BOZKIR, ZEKİ BOZKIR, ZÜBEYDE GÜLTEKİN, GÖKÇEN BOZKIR, HANDAN HATİCE BOZKIR, MESUT SALİH BOZKIR, ÜMİT YAŞAR BOZKIR ESAS İLÇE/MAHALLE ADA/PARSEL CİNSİ İRTİFAK ALANI 2026/116 Gümüşhane/Merkez Canca Mahallesi 412/7 Tarla 99,42 m2

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