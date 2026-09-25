T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/665 Esas

KARAR NO : 2026/410

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17.09.2026 tarihli ilamı sanık Gulnoza Ergasheva hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup, dosyanın sanığı olan Azamatjon ve Umidahon kızı, 1996 Özbekistan doğumlu, GULNOZA ERGASHEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.24.09.2026



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