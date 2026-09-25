T.C.

KAHRAMANMARAŞ

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu; Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Gazipaşa mahallesinde bulunan Fen Bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 03/06/2026 tarihli raporunda (A) harfi ile gösterilen toplam 610,06 m² miktarındaki dava konusu taşınmazın doğusu: İsmail Karaca'ya ait olduğu bilinen, batısı ve kuzeyi: Yol, olan taşınmazı, Davacı (Alaaddin ve Ümmüs kızı, 21/06/1962 doğumlu, 16448200780 T.C. Kimlik numaralı) Şükriye Süheyla Kuloğlu zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/239 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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