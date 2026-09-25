Örnek No:55*

T.C.

SAPANCA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sakarya Sapanca ilçesi, Hacımercan Mah., 561 ada, 18 parsele kayıtlı 1748,53 m² alana sahip, bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın geniş evsafı ekli/mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır. İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 10.662.506,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:53

18/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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