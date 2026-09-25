İ L A N

T.C. TARSUS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/53 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde bilinen adresinize tebligat çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Camilimanda Mah. 112 ada 9 parselin kamulaştırma bedelinin davalılar hissesine tekabül eden 45,25 m² kısmının 9M0312 TARSUS ASKERİYE ENERJİ NAKİL HATTI tesisine isabet etmesi nedeniyle idare tarafından kamulaştırıldığını, kamulaştırma bedelinin davalı hissesi oranında tespiti ile bu hakkın Devlet Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Mahkemece keşif yapılmış, alınan bilirkişi raporunda İlker TÜRKELİ hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 219,51-TL olduğunu bildirmişlerdir.

Durusma Günü: 01/10/2026 günü saat: 09:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, bilirkişi raporuna iki hafta içinde itiraz edebileceğiniz husus Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLKER TÜRKELİ (TC:467*****922)adına ilanen tebliğ olunur.

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