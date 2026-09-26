T.C. BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİNDEN İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2025/699

KARAR NO : 2026/529

Davacı BURCU KETEN aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davasının 09/07/2026 tarihli gerekçeli kararında;

1-Davanın KABULÜ İLE;

-İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mevlanakapı mah./köyü, Cilt No:50, Hane No:1743'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Burcu kızı, 07/05/2012 doğumlu, 13703432542 TC kimlik numaralı müşterek çocuk Suden KARAHAN'ın velayetinin DEĞİŞTİRİLEREK;

-İstanbul ili, Fatih ilçesi, Mevlanakapı mah./köyü, Cilt No:50, Hane No:1559'da nüfusa kayıtlı, Riza ve Günay kızı, 19/06/1985 doğumlu, 51691164250 T.C. Kimlik numaralı davacı anne BURCU KETEN'e verilmesine,

2-Velayeti annesine verilen müşterek çocuk Suden KARAHAN ile babası arasında, çocuğun okul durumuna engel olmamak kaydı ile, her ayın l. ve 3. hafta sonu Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü saat 18:00'e kadar yatılı;Her sene 0l Temmuz günü saat 10:00'dan 15 Temmuz günü saat 17:00'ye kadar yatılı, Sömestir tatilinin ilk haftası cumartesi günü saat 10:00'dan takip eden cumartesi günü saat 17:00'ye kadar yatılı; Her sene dini bayramların 2. günü sabah saat 10:00'dan 3. Günü saat 17:00'ye kadar yatılı ve her yıl babalar gününde saat 10:00'dan aynı gün saat 18:00'e kadar yatısız olmak üzere, davalı babanın çocuğu yanına almak sureti ile kişisel ilişki kurulmasına,

3-Türk Medeni Kanunu'nun 353. maddesi ve Türk Medeni Kanunu'nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi uyarınca; küçüğün varsa mal varlıklarının dökümünü gösteren bir defteri mahkememize sunması için, velayet kendisine verilen eşe kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay süre verilmesine, mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de aynı süre içerisinde mahkememize bildirilmesi gerektiğinin, süresi içerisinde cevap verilmemesi yada gerçeği aykırı beyanda bulunulması halinde Tüzüğün 4/2 ve Türk Medeni kanununun 360 ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının velayet kendisine verilen eşe ihtarına (İhtarat yapıldı.)

4-5490 sayılı yasanın 55. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gereğinin ifası için karardan 2 suretinin ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

5-Hüküm tarihindeki Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken 732,00-TL karar ve ilam harcından, peşin yatırılan 615,40-TL'nin mahsubu ile bakiye 116,60-TL eksik harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

6-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, suçüstü ödeneğinden karşılanan ile 25.056,00-TL ilan ücretinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

7-Davacının yaptığı yargılama giderleri olan 615,40-TL başvurma harcı, 615,40-TL karar ve ilam harcı, ile 1.005,00-TL posta ve davetiye giderinin toplamı olan 2.235,80-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalının yaptığı yargılama gideri bulunmadığından, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

9-Taraflarca yatırılan avanslardan kullanılmayan kısımların HMK m: 333 gereğince karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Adresi tespit edilemeyen davalı Ali KARAHAN'a kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ayrıca bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği Ali KARAHAN'a ilanen tebliğ olunur. 16/09/2026

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