T.C.

BAKIRKÖY

51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.93349409-2026/92-Ceza Dava Dosyası 25.09.2026

İLAN

Hırsızlık suçundan Fevzi oğlu, Selviye'den olma, 18/11/1976 Yalova doğumlu, Şükrü GÜN hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 10/03/2026 gün, 2026/92 Esas ve 2026/168 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında atılı suçtan neticeten 1 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde belirtilen yasa yollarına başvurmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25.09.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02557886