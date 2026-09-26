Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/68293 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/68293 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle, Aşır Çeşme Köy Kenarı Mevkii, 1473 Ada, 5 Parsel Adresi : Sultaniye Mahallesi, 620. Sokak No: 14 İlbeyler Apartmanı Kat: 3 Daire: 19 EYüzölçümü : 616,60 m2 Arsa Payı : 22/300 İmar Durumu :Var Kıymeti : 5.370.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:03

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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