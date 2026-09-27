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DENİZLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/101 Esas

KARAR NO : 2026/204

Davacı REŞİT ÇAKAR tarafından davalı MARIA İVLEVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Moldova Cumhuriyeti uyruklu, 16/11/1985 doğumlu, Evghenı ve Nadejda kızı MARIA İVLEVA'nın tebliğe yarar adres araştırmasının yapıldığı ve adresi tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Mahkememizin 31/03/2026 tarih 2023/101 Esas 2026/204 karar sayılı ilamı ile "1-Davacının davasının KABULÜNE, ERZURUM İli, KARAÇOBAN İlçesi, KOPAL Köyü/mah. 23 Cilt , hane:51, BSN:107' de nüfusa kayıtlı, ABDULBAKİ ve HERDEM 'dan olma, 12/05/1989 doğumlu, 11606183196 T.C. kimlik numaralı, davacı REŞİT ÇAKAR ile Moldova Cumhuriyeti uyruklu MARİA İVLEVA'nın T.M.K.nun 166/1 Maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle BOŞANMALARINA,

Alınması gereken 732 TL karar harcından peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 552,10 TL ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça peşin olarak yatırılan 48.098 TL gider avansından 47.591,15 TL yargılama giderinin mahsubu ile bakiye kalan 506,85 TL gider avansının karar tebliğ işlemi sonunda arta kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Davacı tarafça sarf edilen toplam 47.950,95 TL yargılama gideri ile avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenen 45.000 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine, ..." şeklinde karar verildiği,

HMK.nun 345 ve 347. maddeleri uyarınca kararın tarafına ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde usulüne uygun olarak yazılmış olan varsa istinaf talebini bildirmesi, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2026

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