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MERZİFON SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/496 Esas

DAVALI :İREM GÜÇERİ QUİNN-54892632986-13 ELMTHORPE ROAD, WOLVERCOTE OX2 8PA OXFORD / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı EYÜP SAR aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1.Davacıların istinaf başvurularının KABULÜ ile, esası incelenmeksizin Merzifon Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2024/266 Esas 2025/637 Karar sayılı kararının, HMK. 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

2.Dosyanın; gerekçede belirtilen eksiklikler giderilerek yeniden yargılama yapılması için HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Duruşma Günü: 13/10/2026 günü saat: 09:33'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, karar ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/09/2026

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