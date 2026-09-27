Giriş Tarihi: 28.09.2026 00:00
T.C.
ADANA
ADLİ YARGI İLK DERECE
28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2023/257
Karar No: 2026/432
İLAN
Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2026 tarihli ilamı ile "sanık Hemmud Elmella Halaf hakkında suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davasında yapılan yargılama sonunda hakkında Mahkumiyet kararı verilen sanık;
Hüseyin ve Fatime oğlu 15/07/2004 Deyrizzor doğumlu, HEMMUD ELMELLA HALAF tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık HEMMUT ELMELLA HALAF'a mahkememizin 13/04/2026 tarih 2023/257 esas, 2026/432 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 23/09/2026
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