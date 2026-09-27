T.C.

ADANA

ADLİ YARGI İLK DERECE

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/257

Karar No: 2026/432

İLAN

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2026 tarihli ilamı ile "sanık Hemmud Elmella Halaf hakkında suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davasında yapılan yargılama sonunda hakkında Mahkumiyet kararı verilen sanık;

Hüseyin ve Fatime oğlu 15/07/2004 Deyrizzor doğumlu, HEMMUD ELMELLA HALAF tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık HEMMUT ELMELLA HALAF'a mahkememizin 13/04/2026 tarih 2023/257 esas, 2026/432 Karar sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 23/09/2026

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