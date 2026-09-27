İ L A N

T.C. EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/292 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Hamza oğlu Mustaf'ya ait mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa Hamza oğlu Mustafa'nın (baba adı: Hamza, 1970 yılından önce ölen, Edirne ili Merkez ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi 1532 ada 15 parsel sayılı taşınmaz maliki) yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02557197