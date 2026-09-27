İ L A N

T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/118 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Dava konusu taşınmaz olan Zonguldak ili Kdz.Ereğli İlçesi, Sarıkokmaz Mahallesi, 1502 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Zonguldak İli, Kdz.ereğli İlçesi, Yazıcılar mah/köy, 96 Cilt, 20 Aile sıra no, 57 sırada nüfusa kayıtlı, Reysel ve Emine Kadın'dan 10/09/1975 doğumlu 59194490494 T.C kimlik nolu davalı AYGÜN CİVELEK 'e mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/12/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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