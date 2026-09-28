İLAN

MARDİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ

(M²) HAZİNE

HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (₺) GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI (₺) İHALE TARİHİ VE SAATİ

1 Mardin Artuklu Kabala 191 54 72.485,11 Tam Ham Toprak İmarsız 9.070.000,00 1.814.000,00 06/10/2026-10:15

2 Mardin Artuklu Yalım 2016 179 4.724,55 Tam Arsa Konut Alanı 34.255.000,00 6.851.000,00 06/10/2026--11:30

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-İhaleler; Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı odasında (giriş kat Z-09 oda numarası) toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

c)Tebligat için Türkiye 'de adres göstermeleri

d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5- Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6-Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeli %20 indirim uygulanacaktır.

7-Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.

8-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

9-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

12- Geçici teminatın Bankalardan alınacak " Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış " Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin" 26. maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.