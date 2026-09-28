T.C.

KIRIKHAN

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88344944-2020/168-Ceza Dava Dosyası 23.09.2026

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İLAN METNİ

Kırıkhan 2. Asliye Ceza Mahkemesince; : Salih ve Fatım oğlu, 08/01/1989 HALEP doğumlu, sanık Halid El Ali hakkında bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmamasına imkan sağlama suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 31/01/2025 tarih 2020/168 E. 2025/78 Karar sayılı ilamı ile beraatine karar verildiği,

Gerekçeli kararın ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebinin Sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak Sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve istinaf talebinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 23.09.2026

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