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T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/322 Esas

DAVACI : BARAA HUSHAM YAHYA- - Aydınlıkevler Mah. Mustafa Baş Cad. No:49/4

Altındağ/ ANKARA

VEKİLİ : Av. ALİHAN KÖKSAL - [15352-53463-54116] UETS

DAVALI : MOHAMMED DHANNOON YOUNUS- - Aydınlıkevler Mah. Mustafa Baş Cad. No:49/4 Altındağ/ ANKARA

Davacı Baraa Husham YAHYA tarafından davalı Mohammed Dhannoon YOUNUS aleyhine mahkememizde açılmış olan Boşanma davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıya dava dilekçesi tebligatı yapılamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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