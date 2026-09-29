T.C.

BİNGÖL

AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/463 Esas 25.09.2026

-İLAN-

Davacı , SUDİYE SONAKALAN ile Davalı , BEHÇET SONAKALAN arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle; Davalı BEHÇET SONAKALAN, tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptındaki ihtaratları bildirir tebligatın son kayıtlı adresiniz olan Kaleönü Mah. Mh. Koşun Sıt Sit. Bin 17 Daire: 1 Merkez/BİNGÖL adresine gönderildiği, ancak adreste bulunmamanız nedeniyle tebligatın iade edildiği, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve mernis adresine tebligat yapıldığı, tebligat evrakının iade döndüğü bu nedenle tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır. Ön inceleme tebligat yönünden; ilanen tebligata karar verilmiş olup duruşma günü; 04/11/2026 tarihi saat 11:55 Bingöl Aile Mahkemesi salonunda olacağından belirlenen gün ve saatte duruşma salonunda hazır bulunmanız, sulh için hazırlık yapmanız, HMK 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız için davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verildiği, verilen süre içinde bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra ihtaratın tebliği yerine geçmek üzere adresi meçhul kalan davalı Behçet Sonakalan (199******248 TCKN)'a İLANEN TEBLİĞ olunur.

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