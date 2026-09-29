T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Karacaköy Mahallesi, 145 Ada, 7 Parsel numaralı, Tarla vasıflı, 4.872,71 m2 yüzölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 571/5760 HİSSESİ satılacaktır. İmar Durumu:Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E- 86297676-115.02.01-119961 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Karacaköy Mahallesi 145 Ada 7 parsel sayılı taşınmazın ; 21.04.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Nazım İmar planında, Tarımsal Niteliği Korunacak alanda bir kısmının da dere korumada kalmakta olduğu, bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı bulunmadığından imar izninin verilemediği belirtilmektedir. Kıymeti : 1.135.146,86 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir. İl Tarım Müdürlüğünün 07/04/2022 tarih ve 9195 yevmiye numaralı beyanı ile Bu parsel büyük ova koruma alanıdır. Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 02/05/2018 tarih ve 8181 Yevmiye numaralı beyanı ile Muris Abdül ALGAN'ın mirasçılarından biri maliye hazinesidir beyanı bulunmaktadır. 09/05/2023 tarih ve 13757 yevmiye numaralı beyan ile 5403 Sayılı Kanunun 8. Maddesine tabidir.