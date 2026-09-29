Giriş Tarihi: 30.09.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ÇATALCA
İCRA DAİRESİ
2026/511 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/511 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Karacaköy Mahallesi, 145 Ada, 7 Parsel numaralı, Tarla vasıflı, 4.872,71 m2 yüzölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 571/5760 HİSSESİ satılacaktır.
İmar Durumu:Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E- 86297676-115.02.01-119961 sayılı yazısında; Çatalca İlçesi Karacaköy Mahallesi 145 Ada 7 parsel sayılı taşınmazın ; 21.04.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Nazım İmar planında, Tarımsal Niteliği Korunacak alanda bir kısmının da dere korumada kalmakta olduğu, bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı bulunmadığından imar izninin verilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 1.135.146,86 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.
İl Tarım Müdürlüğünün 07/04/2022 tarih ve 9195 yevmiye numaralı beyanı ile Bu parsel büyük ova koruma alanıdır.
Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 02/05/2018 tarih ve 8181 Yevmiye numaralı beyanı ile Muris Abdül ALGAN'ın mirasçılarından biri maliye hazinesidir beyanı bulunmaktadır.
09/05/2023 tarih ve 13757 yevmiye numaralı beyan ile 5403 Sayılı Kanunun 8. Maddesine tabidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:12
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:12
25/09/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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