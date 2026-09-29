T.C.

DİNAR

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2026/217 Soruşturma 13/08/2026

İLAN METNİ

İlanı yaptıran : Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı

Dosya No : 2026/217 Soruşturma

Karar Tarihi ve No'su : 2026/31 sayılı Kamu Dava Açılmasının

Ertelenmesi Kararı

İlan edilecek husus : Dinar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/217 soruşturma 2026/31 sayılı Kamu Dava Açılmasının Ertelenmesi kararında ; 07/04/2022 suç tarihli Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Şüpheli Omar Alabdalhasan hakkında TCK'nun 191/2 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine, TCK'nun 191/3 maddesi uyarınca takdiren 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin ve Tedavi Tedbirinin uygulanmasına karar verilmiş olup, ilanen tebliğine, tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Dinar Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 13/08/2026

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