T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/324 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi

ADA NO : 149

PARSEL NO : 52

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Erten ve 36 arkadaşı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/324 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.09.2026

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