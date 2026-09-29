Giriş Tarihi: 30.09.2026 00:00
T.C. GAZİOSMANPAŞA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/324 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi
ADA NO : 149
PARSEL NO : 52
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Erten ve 36 arkadaşı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/324 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.09.2026
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