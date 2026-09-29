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T.C. KIRŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/110 Esas

DAVALI : SERKAN ORUÇ : TC: 413.....552

Davacı Hüseyin Kılıç tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tespit edilen tüm adreslerinize davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 09/12/2026 günü saat: 09.35'de Mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2026

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