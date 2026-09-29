T.C.

ORHANGAZİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/33 Ort. Gid. Satış 20/09/2026

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

Satış Memurluğumuzun 2026/33 Ort. Gid. Sat. Sayılı dosyamız ile Bursa ili Orhangazi İlçesi Keramet Mahallesi 126 ada 297 parsel ile 233 ada 35 parsel Açık Artırma suretiyle ( 7589 sayılı Yasa) satılacak olup, Satış memurluğumuzca taşınmazlar başında kıymet takdiri yapılmış, bilirkişiler tarafından satışı konu 126 ada 297 parsel sayılı taşınmazın 2.305.860,00 TL, 233 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 2.364.097,50 TL Alabileceğine ilişkin bilirkişi raporu ( kıymet takdiri )'nun dosyanın taraflarından olan, Hilal ATEŞ'e tüm aramalara ve araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olduğundan, tebliğin ilanen yapılmasına karar verilmekle, "İş bu kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporuna karşı ( 7 ) gün içerisinde dava harç ve masraflarını yatırarak Çorum N. Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceğiz itiraz etmediğiniz takdirde ise kıymet takdiri kesinleşerek satış işlemlerine başlanabileceği hususu ihtaren tebliğ olunur."

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02558313