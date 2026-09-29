Giriş Tarihi: 30.09.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
PAZAR (RİZE)
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Rize ili Ardeşen ilçesi Düz mahalle 43 ada 1185 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında çay bahçesi vasfında olup 10.551,84 m2'dir. Taşınmaz üzerinde 6 adet yapı vardır. (A) yapısı 3 kattan ibaret olup dış cephesi kısmen sıvalı ve boyalı kısmen sıvasızdır. Yapının taban oturum alanı 156,11 m2 olup toplam inşaat alanı 468,33 m2'dir. (B) yapısı 3 kattan ibaret olup betonarme kargir inşaat tarzında yapılmıştır. Dış cephesi sıvalı olup boyasızdır. Yapının taban oturum alanı 141,51 m2 olup toplam inşaat alanı 441,51 m2'dir. (C) yapısı 3 kattan ibaret olup betonarme kargir inşa edilmiştir. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapının taban oturum alanı 126,81 m2 olup toplam inşaat alanı 402,41m2'dir. (D) yapısı 6 kattan ibaret olup betonarme kargir inşa edilmiştir. Yapının taban oturum alanı 109,9 m2 olup toplam inşaat alanı 760,0 m2'dir. (E) yapısı 3 kattan ibaret olup betonarme kargir inşa edilmiştir. Dış cephesi kısmen sıvasız kısmende sıvalıdır. Yapının taban oturum alanı 92,46 m2 olup toplam inşaat alanı 309,86 m2'dir. ( F) yapısı zemin kattan ibaret olup yığma kargir inşa edilmiştir. Bu yapı E yapısının müştemilatıdır. Kapı ve penceresi takılı olup çatısı vardır. Taban oturum alanı 50,94 m2'dir.Taşınmazın üzerinde kapama çay bahçesi vardır. Arazinin 4.278,56 m2'si çay bahçesidir.
İmar Durumu 1/1000 ölçekli imar planı içindedir
Kıymeti : 96.747.182,55 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:28 - Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:28
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:28 - Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:28
24/09/2026
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