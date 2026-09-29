T.C. PAZAR (RİZE) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Rize ili Ardeşen ilçesi Düz mahalle 43 ada 1185 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında çay bahçesi vasfında olup 10.551,84 m2'dir. Taşınmaz üzerinde 6 adet yapı vardır. (A) yapısı 3 kattan ibaret olup dış cephesi kısmen sıvalı ve boyalı kısmen sıvasızdır. Yapının taban oturum alanı 156,11 m2 olup toplam inşaat alanı 468,33 m2'dir. (B) yapısı 3 kattan ibaret olup betonarme kargir inşaat tarzında yapılmıştır. Dış cephesi sıvalı olup boyasızdır. Yapının taban oturum alanı 141,51 m2 olup toplam inşaat alanı 441,51 m2'dir. (C) yapısı 3 kattan ibaret olup betonarme kargir inşa edilmiştir. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapının taban oturum alanı 126,81 m2 olup toplam inşaat alanı 402,41m2'dir. (D) yapısı 6 kattan ibaret olup betonarme kargir inşa edilmiştir. Yapının taban oturum alanı 109,9 m2 olup toplam inşaat alanı 760,0 m2'dir. (E) yapısı 3 kattan ibaret olup betonarme kargir inşa edilmiştir. Dış cephesi kısmen sıvasız kısmende sıvalıdır. Yapının taban oturum alanı 92,46 m2 olup toplam inşaat alanı 309,86 m2'dir. ( F) yapısı zemin kattan ibaret olup yığma kargir inşa edilmiştir. Bu yapı E yapısının müştemilatıdır. Kapı ve penceresi takılı olup çatısı vardır. Taban oturum alanı 50,94 m2'dir.Taşınmazın üzerinde kapama çay bahçesi vardır. Arazinin 4.278,56 m2'si çay bahçesidir. İmar Durumu 1/1000 ölçekli imar planı içindedir Kıymeti : 96.747.182,55 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir