Giriş Tarihi: 01.10.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 00:56
Örnek No:55*
T.C.
ÇANAKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, KIZILKEÇİLİ Köy, Çınar Tarla Mevkii, 148 Ada, 44 Parsel,detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden erişilebilecektir.
Adresi : Kızılkeçili Köyü 148 Ada 44 Parsel Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 49.190,44 m2
Kıymeti : 15.990.940,80 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:27
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:27
28/09/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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