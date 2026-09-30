T.C.

SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/105 Esas

2026/105 Esas Denizli ili Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi 180 ada 2 parsel nolu taşınmazın 5883.19 m2'lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki Ahmet Yıldız.

2026/106 Esas Denizli ili Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi 174 ada 13 parsel nolu taşınmazın 177.49 m2'lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazların tapu maliki Emel Gündüz.

2026/107 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 174 ada 41 parsel sayılı taşınmazın 4014.58 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki Kazım Girgin.

2026/108 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Acısu Mahallesi, 110 parsel sayılı taşınmazın 6245.03 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki İsmail Aydın.

2026/109 Esas Denizli ili Sarayköy ilçesi Acısu Mahallesi 108 parsel nolu taşınmazın 112.72 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 464.94 m2'lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazların tapu malikleri Nurhayat Kuş, Hasan Ali Özdemir.

2026/110 Esas Denizli ili, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 176 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 121.00 m2'lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 3458.06 m2'lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının talep edildiği taşınmazın tapu maliki Ünal Turan.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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