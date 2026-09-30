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TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/29 Esas

KARAR NO : 2023/267

Davacı NAZIFA ISMAIL ve Davalı, JAWAD ISMAIL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Davacının davasının verilen kesin süreye ve ihtara rağmen davalının kimlik bilgilerinin bildirilmediği anlaşıldığından HMK'nun 119/1 (b) maddesi uyarınca 119/2 maddesi gereğince AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, Dair tarafların yokluğunda tebliğden itibaren onbeş gün içinde İstinaf Kanun yolu yolu açık olmak üzere verilen 11.05.2023 tarihli gerekçeli karar; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı JAWAD ISMAIL tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2026

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