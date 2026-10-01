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BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/785 Esas

KARAR NO : 2026/436

DAVALI : ERCAN KARACA -23054619752 Şoseaua Constantei, Nr.2, Medgidia, Constanta, 905600, Romanya

Mahkememizce dosyada belirtilen adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, yurt dışı adresinizden ulaşılamadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 03/06/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

''1-Davacı kadın tarafından davalı erkek aleyhine açılan yoksulluk nafakasının artırımı davasının KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,

Bursa 9. Aile Mahkemesi 2023/1018 Esas – 2023/1048 Karar sayılı kararı ile davacı kadın yararına aylık 2.000,00 TL olarak hükmedilen yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren ve tahsilde tekerrür olmamak şartıyla aylık 6.500,00 TL'ye yükseltilmesine ve her ay davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, belirlenen nafaka miktarının kararın kesinleşmesini takip eden yıllarda artışa rast gelen ay dikkate alınarak TÜİK tarafından açıklanan yıllık ÜFE oranında kendiliğinden ve başkaca hükme gerek kalmaksızın artırılmasına,

2-Yargılama giderleri bakımından;

a) Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden başlangıçta alınmayan; 615,40 TL başvurma harcı ile karar tarihi itibariyle alınması gereken 614,52 TL karar ve ilam harcı ile suçüstü ödeneğinden karşılanan 1.165,00 TL posta gider ve tebligat ücretinin davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

b) Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı taraf lehine 45.000,00-TL vekalet ücreti takdiri ile işbu vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

Dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren HMK'nin 345. Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize veya başka yer Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı veya sözlü olarak yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar hazır olanların yüzüne karşı açıkça okundu, usulen anlatıldı.'' şeklinde verilen karar davalıya ilan tarihinden 7 gün sonra tebligatın tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 18/09/2026

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