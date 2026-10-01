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İZMİR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/452 Esas

KARAR NO : 2026/323

DAVALI : HÜSEYİN ŞABAN AKDAĞ

Mahkememizce dosyada mevcut adresinize tebligatların yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememizin 29/06/2026 günlü kararı ile davacı Zakir Bekdemir'in 03/07/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın HMK'nun 150. Maddesi uyarınca 26/03/2026 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına,

2-Karar ve ilam harcı olan 732,00 TL harç bedelinden, peşin alınan 427,60-TL harcın mahsubu ile bakiye 304,40-TL harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Yatırılan gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde iadesine,

5-Tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ile,

Davacı Zakir Bekdemir'in 03/07/2026 tarihli dilekçesi ile istinaf talebinin kabulü ile hükmün bozularak yeniden bilirkişi keşif yapılarak ipotek değerinin tespiti ile yapılan gazete ilanı sonrası taşınmazın üzerindeki ipoteğin ipotek bedelinin depo edilmesi suretiyle fekkine karar verilmesine ilişkin istinaf başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 15/09/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02560246