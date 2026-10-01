T.C.

ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından kamulaştırılması istenen ve aşağıda belirtilen dava konusu ada parsel nolu ve malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 'ne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı/ mülkiyeti BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Acıpayam Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 18/09/2026

Dosya No(Esas) Mahalle Ada- Parsel M² Duruşma Gün ve Saati

2026/151 Acıpayam/Darıveren 390/6 332,55 m² 11/11/2026 10:10

MALİKLER:ABDULKADİR UĞUR, ABDULLAH SUVAY, ADİL GÜRSOY, ADİLA GÜNER, AHMET ÇOBANOĞLU, AHMET GÜRSOY, AHMET GÜRSOY, AHMET KARAHAN, ALİ ÇOBANOĞLU, ANAKADIN SEZGİN, ARİFE KILINÇ, AYŞE ALAN, AYŞE ARKUN, BAYRAM SUVAY, BEDİA ÇOBANOĞLU, BÜNYAMİN BABUŞCUOĞLU, DUDU GÜRSOY, DUDU UĞUR, EMİNE GÜRSOY, EYÜP UĞUR, FATMA BOYACI, FATMANIM PARMAK, GÜLSÜM ÇIĞDAŞ, GÜLSÜM DÜNDAR, GÜLSÜM ERSOY, GÜLSÜM KAM, GÜLSÜM ÖZDAĞ, HALİL İLGÜN, HARUN BABUŞCUOĞLU, HASAN UĞUR, HATİCE ANDİÇ, HATİCE BAYSAL, HATİCE KARAHAN, HAVVA ARKUN, HİDAYET GÜRSOY, HÜSEYİN GÜRSOY, İBRAHİM ARKUN, İBRAHİM ÇOBANOĞLU, İBRAHİM SUVAY, KUDRED HANIM YILDIRIM, LEYLA BABUŞCUOĞLU, MEHMET GÜRSOY, MUKADDES CİN, MUSTAFA ÇOBANOĞLU, MUSTAFA SUVAY, MUZAFFER UĞUR, MÜKERREM UĞUR, MÜŞERREF YAŞAR, NAZENDER YILDIRIM, NAZLI TIKAÇ, NERMİN AKMAN, NURİ PEKER, OSMAN BABUŞCUOĞLU, PERVİN KARAHAN, PİRZAK GÜRSOY, RAMAZAN KARAHAN, RAMAZAN PEKER, SEKİNE UĞUR, SÜLEYMAN BABUŞCUOĞLU, SÜLEYMAN GÜRSOY, SÜLEYMAN GÜRSOY, ŞABAN UĞUR, UMRAN GÜRSOY, ÜLKER BAKIR, ÜMMÜ ÇIRAK, VELİ ARKUN, VELİ ÖNÜR, VEYSEL ARKUN, VEYSEL BABUŞCUOĞLU, YAKUP UĞUR, YAŞARİYE UĞUR, YURDANUR GÜRSOY, YÜKSEL HANIM KABAK, ZEHRA KARACA, ZEHRA MAYDAN, ZELİHA KADIOĞLU, ZEYNEP ARKUN, ZEYNEP BİLGİÇ

2026/152 Acıpayam/Darıveren 442/91 134,57 m² 11/11/2026 09:05

MALİK:HATİCE BAĞLAN

2026/153 Serinhisar/Cumhuriyet 870/9 361,39 m² 11/11/2026 09:15

MALİK:KERİME EMİNE KOCASARI

2026/154 Acıpayam/Aşağı 1052/10 270,24 m² 11/11/2026 09:20

MALİKLER:AYŞE PALAZCA, EMİNE PALAZCA, HACER PALAZCA, MEHMET PALAZCA, ZÜBİDE PALAZCA

2026/155 Acıpayam/Aşağı 1119/22 323/89 m² 11/11/2026 09:10

MALİK:HASAN ÇOBANLAR

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