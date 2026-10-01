T.C.

BURSA

4. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas No: 2019/332 Esas

İLAN

Davacı ENTESAR S A ALMOHANNADİ ile Davalılar GREEN VALLEY REAL ESTATE LLC AJMAN, GREEN VALLEY REAL ESTATE LLC DUBAI arasında mahkememizde görülen Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) davasında verilen ara karar nedeniyle;

Davalılar Green Valley Real Estate LLC Ajman ile Green Valley Real Estate LLC Dubaı'ye mahkememizin 09/09/2026 tarihli duruşma ara kararı gereği ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili mahkememize verdiği dilekçesinde özetle; dava dışı müflis Yeşil Vadi Gayrimenkul Dizayn İnş. Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile müvekkili arasında 24.10.2013 tarihinde 276.607,692 USD. karşılığında taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin tüm sözleşme sorumluluklarını eksiksiz ve zamanında yerine getirmiş olmasına rağmen, satıcının sözleşmede belirtilen taşınmazın inşasına halen dahi başlamadığını, sözleşme bedelinin bir kısmı dava dışı müflis şirketi ve davalı Green Valley Real Estate şirketini temsile yetkili davalı Ali Alsalami'nin Al-salamı Services'e sonradan adı Green Valley olarak değiştirilen şirketine, bir kısmı Green Valley Real Estate L.L.C. Dubai şirketine ödendiğini ve yapılan ödemeler karşılığında borç ikrar belgesi davalı Green Valley Real Estate L.L.C. Ajman şirketi tarafından düzenlendiğini, Green Valley Real Estate L.L.C. Dubai şirketi, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde yer alan taşınmaz projesinin finansmanı ve asıl sağlayıcısı olduğunu, davalı şirketlerin müvekkilleri ile dava dışı borçlu müflis şirket Yeşil Vadi Gayrimenkul Dizayn İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. arasında tanzim edilen taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde üstlenilen edimin yerine getirilmemesinden doğan tüm zararın giderilmesinden müteselsil olarak sorumlu olduklarını bildirerek, fazlaya ilişkin talep ve hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 276.607,692 USD (1.006.852,00 Katar Riyali) × 5,72 = 1.582.196,00 + 30.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplamda 1.612.196,00'nin cezai şart ve yasal faiziyle birlikte müvekkili lehine davalılardan tahsil edilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 31/03/2022 tarihli ön inceleme duruşma tensip tutanağı ile taraflara, delillerini ve tanıklarını bildirmek üzere 2 hafta kesin süre verildiği, verilen kesin süre içerisinde beyanda bulunulmadığı takdirde bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarının yapıldığı, 09/09/2026 tarihli duruşma 1 no'lu ara kararı ile davalıların adreslerinde adı geçen firmaların olmaması nedeni ile tebligat işlemlerinin yerine getirilemediği ve adreslerinin tespit edilemediği dikkate alınarak yurtdışı ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma 06/01/2027 günü saat 09:00'da mahkememiz duruşma salonunda yapılacaktır.

Belirli gün ve saatte adı gecen Davalılar Green Valley Real Estate LLC Ajman ile Green Valley Real Estate LLC Dubaı'nin bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettimesi, aksi halde duruşmalara yokluklarında devam edilerek karar verileceği hususu duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/09/2026

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