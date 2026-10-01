T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Sümer Mh, 1243 Ada, 1 Parsel, 1 Nolu BB.sayılı 79,64 m2, 2/24 arsa paylı "Asma Katlı İş Yeri" vasıflı taşınmazdır.Kıymeti: 4.250.000,00 TL KDV: %20 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:51 Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:51 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:51

2.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Merkezefendi/Sümer Mh, 1331 Ada, 2 Parsel, 6 Nolu BB.sayılı 126,74 m2, 2/16 arsa paylı "Asma Katlı İş Yeri" vasıflı taşınmazdır.Kıymeti : 6.700.000,00 TL KDV:%20 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:51 Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:51 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:51

3.Taşınmazın Özellikleri : Denizli/Pamukkale/Kınıklı Mh.1767 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu BB. Sayılı, 87,89 m2, 1/169 arsa paylı "Mesken" vasıflı taşınmazdır. Kıymeti : 3.500.000,00 TL KDV : %1 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:51 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:51

29/09/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02560318