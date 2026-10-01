T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, BURAK Mahalle, 4995 Ada, 2 Parsel, B Blok, Zemin Asma Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölümdeki atölye nitelikli iş yeri satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın araç tamir ve bakımı yapılan dükkanların bulunduğu bir sitede bulunduğu görülmüştür. Dükkan bodrum kat + asma kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Dükkanın asma katı çelik yapı olup, dükkanın tabanı beton kaplı, duvarlar ise sıvalı ve boyalıdır. Dükkanın demir doğrama cephenin tamamı açılır kapısı mevcuttur. Dükkanın zemin katı 80 m² ve asma katı 40 m² olmak üzere toplam inşaat alanı 120,00 m²'dir . Dükkanın elektrik ve suyu mevcut olup soba ile ısıtılmaktadır. Yaklaşık 15 yıllık bir binada bulunduğu görülmüş olup yıpranma payı %15 olarak alınmıştır. Hasar tespit sorgulaması sonucunda; taşınmazın az hasarlı durumda olduğu tespit edilmiştir Adresi : Burak Mahallesi 06022 Nolu Sokak No:50 Şehitkamil / GAZİANTEP Yüzölçümü : 24.708,11 m² Arsa Payı : 129/12870 İmar Durumu : İmar planında Kaks:0.50 Hamax=9.50m Küçük Sanayi alanına gelmektedir. Kıymeti : 5.115.313,08 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: AT 3194 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır beyanı vardır