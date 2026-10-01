Giriş Tarihi: 02.10.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2026/4510 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4510 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, BURAK Mahalle, 4995 Ada, 2 Parsel, B Blok, Zemin Asma Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölümdeki atölye nitelikli iş yeri satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın araç tamir ve bakımı yapılan dükkanların bulunduğu bir sitede bulunduğu görülmüştür. Dükkan bodrum kat + asma kat olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Dükkanın asma katı çelik yapı olup, dükkanın tabanı beton kaplı, duvarlar ise sıvalı ve boyalıdır. Dükkanın demir doğrama cephenin tamamı açılır kapısı mevcuttur. Dükkanın zemin katı 80 m² ve asma katı 40 m² olmak üzere toplam inşaat alanı 120,00 m²'dir . Dükkanın elektrik ve suyu mevcut olup soba ile ısıtılmaktadır. Yaklaşık 15 yıllık bir binada bulunduğu görülmüş olup yıpranma payı %15 olarak alınmıştır. Hasar tespit sorgulaması sonucunda; taşınmazın az hasarlı durumda olduğu tespit edilmiştir
Adresi : Burak Mahallesi 06022 Nolu Sokak No:50 Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü : 24.708,11 m²
Arsa Payı : 129/12870
İmar Durumu : İmar planında Kaks:0.50 Hamax=9.50m Küçük Sanayi alanına gelmektedir.
Kıymeti : 5.115.313,08 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: AT 3194 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır beyanı vardır
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:26
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:26
30/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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