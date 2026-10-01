T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

37. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/3172

KARAR NO : 2024/763

İLAN

Davacı , Orman Genel Müdürlüğü'ne İzafeten Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ile Davalılar , Abdulvahap Çalapkulu, Adem Duru vd. arasında dairmizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Davalı Kadriye AYDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamadığından, adı geçen davalıya gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/634 Esas ve 2017/868 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesi bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre, davacı Orman İdaresi vekilin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,

2-28/04/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7139 Sayılı Kanunun 33.maddesi gözetilerek istinaf eden Orman İdaresi harçtan muaf olmakla harç alınmasına yer olmadığına,

3-Taraflarca yatırılan gider avanısından kullanılmayan kısmın HMK'nın 333.maddesi gereği yatıran tarafa iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 04/03/2024 tarihinde tarafların yokluğunda oy birliği ile taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verilmiş olan gerekçeli kararın ve Davacı Orman İdaresi vekili Av. Gülnur GÜLSÜN'ün 06/06/2024 tarihli temyiz dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yapılamayan Davalı Kadriye AYDOĞAN'a İLANEN tebliğ olunur.

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