T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/347 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Yukarıelyakut Köyü

ADA NO : 132

PARSEL NO : 31

YÜZÖLÇÜMÜ : 10218,14 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yüksel Özkendirci, Mustafa Fevzi Eligüzel

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/347 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.09.2026

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