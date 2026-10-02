İ L A N

T.C. ARAKLI 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(Dava dilekçesi, Duruşma zabıtları, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliği)

ESAS NO :2025/281 Esas

DAHİLİ DAVALI :1-Osman Çınar, O***N ve P****E oğlu, 37*******88

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar adına Trabzon ili Araklı ilçesi Hasköy Mahallesi 101 ada 77 parsel 101 ada 82 parsel, 101 ada 85 parsel, 109 ada 5 parsel, 109 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar hakkında Araklı Dağbaşı Bayburt yolunun kamulaştırılmasına ilişkin 15/09/2025 tarihinde dava açıldığı, 01/10/2025 tarihli tensipte kurumlara müzekkere yazılarak kamulaştırılmaya ilişkin belgelerin istenildiği, 24/12/2025 tarihli duruşmada 09/01/2026 tarihinde keşif günü verildiği ve taşınmaz hakkında Tapu Müdürlüğünden emsal bilgilerinin ve Belediyeden taşınmaza ilişkin emlak vergisine esas m2 değerinin istenildiği ve emsal taşınmazın tapu kaydı ile emsal satışa ilişkin akit tablosunun istenildiği, 25/03/2026 tarihli duruşmada bilirkişi raporunun taraflara tebliğ edildiği ve emsal kabul edilecek Yiğitözü Mahallesi 103 ada 12 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki arsa m2 rayiç bedeli takdir komisyonu tarafından dava yılı emlak vergisine esas m2 değerinin Belediyeden sorulduğu, Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünden ortaklık payı düşülüp düşülemeyeceğinin ve o bölgede uygulama DOP oranı sorulduğu, 19/02/2026 tarihli hazırlanan teknik bilirkişi raporunda taşınmazların toplam değerinin 2.464.770,08 TL olarak hesaplanmıştır.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, adresinizden taşınmış olmanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Uyap sistemi üzerinde yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zabıtları ve bilirkişi raporlarının tebliğine ilişkin tutanağın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tebligat Kanunu madde 31 uyarınca gazetede de ilan yapılacağı ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağının ihtaratına, HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap vermediğiniz taktirde dava dilekçesine ve bilirkişi raporlarına karşı itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve karşı taraf lehine kazanılmış hak oluşacağı ilanen tebliğ olunur. 22/05/2026

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