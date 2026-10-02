Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/320 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/320 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, Tuğla Harmanlar Mevkii, 5087 Ada, 3 Parsel, 205,00 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nit. Taşınmazın Tamamı. Adresi: Sultan Selim Mah. Aydınlar Sokaktan Dış Kapı No: 4 - Atatürk Caddesinden Dış Kapı No: 5 Kağıthane / İSTANBUL Kıymeti : 39.655.500,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:55

29/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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