İ L A N

T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/24 Esas

DAVALI : FAYAT TOPAL

Davacı TCDD tarafından aleyhinize 23/03/2018 tarihinde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dosyada Davalı olan Fayat TOPAL adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Çakmak Mahallesi, 109 ada 32 parselde kayıtlı 57.032,86 m2'lik taşınmazın 132,96 m2 lik bölümünün ve varsa üzerindeki muhdesatların, 4650 sayılı yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. ve diğer maddeleri uyarınca "Bedelinin Tespitine" ve kamulaştırılan kısmın Müvekkilim idare adına "Tesciline" karar verilmesi isteminden ibarettir.

23/03/2018 tarihli tensip zaptı ile "Dava dilekçesinin HMK'nun 27 ve 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine" ihtarında bulunulmuştur.

09/04/2025 tarihli fen bilirkişi raporundan özetle;"dava konusu taşınmazın cinsi demiryolu olup tapu da 132,96 m² yüz ölümü ile kayıtlıdır. Tapuda tam hisse olarak Fayat Topal adına kayıtlıdır ." şeklinde rapor sunmuştur.

11/04/2025 tarihli bilirkişi heyet raporundan özetle: "Dava konusu taşınmazın 2018 yılı toplam kamulaştırma bedel =49,55 TL/m²*132,96 m²=6.588,17 TL olarak hesaplanmıştır. Tapu kayıtlarında davalı tam hisseye sahip olup, ödenmesi gereken kamulaştırma bedeli 6.588,17 TL olarak hesaplanmıştır. "şeklinde rapor sunmuşlardır.

Durusma Günü: 21/10/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Bilirkişi Raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/08/2026

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