T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Sakarya ili, Erenler ilçesi, Erenler Mh. 607 Ada, 226 Parsel, 5.543 m2, Tarla, Özel Rekreasyon Alanında küçük bir kısmı park alanında kalmakta ve yola terkleri bulunmaktadır. üzerinde 1 adet tuvalet ve mescit olarak kullanılan yapı, 1 adet samanlık, 1 adet kesimhane yapısı bulunmaktadır. Yüzölçümü : 5.543 m2 İmar Durumu :Dosyasından Bakılabilir Kıymeti : 28.524.764,00 TL KDV Oranı : %51,42 sinden %20 KDV, %48,58'inden %10 KDV Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. md göre belirtme