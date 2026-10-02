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Giriş Tarihi: 03.10.2026 00:00

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/71 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya ili, Erenler ilçesi, Erenler Mh. 607 Ada, 108 Parsel, 2.095 m2, Tarla, Özel Rekreasyon Alanında küçük bir kısmı park alanında kalmakta ve yola terkleri bulunmakta

Yüzölçümü : 2.095 m2 İmar Durumu :Dosyasından bakılabilir.

Kıymeti : 6.285.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. md göre belirtme

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya ili, Erenler ilçesi, Erenler Mh. 607 Ada, 226 Parsel, 5.543 m2, Tarla, Özel Rekreasyon Alanında küçük bir kısmı park alanında kalmakta ve yola terkleri bulunmaktadır. üzerinde 1 adet tuvalet ve mescit olarak kullanılan yapı, 1 adet samanlık, 1 adet kesimhane yapısı bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 5.543 m2 İmar Durumu :Dosyasından Bakılabilir Kıymeti : 28.524.764,00 TL

KDV Oranı : %51,42 sinden %20 KDV, %48,58'inden %10 KDV

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. md göre belirtme

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:41

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya ili, Erenler ilçesi, Erenler Mh. 607 Ada, 228 Parsel, 806 m2, Tarla, Özel Rekreasyon Alanında kalmakta ve yola terki bulunmaktadır, üzerinde yapılar bulunduğu görülmüştür, yan parsele tecavüzlüdür, üzerinde 1 adet tek katlı prefabrikten imal edilmiş mesken yapısı bulunmakta

Yüzölçümü : 836 m2 İmar Durumu :Dosyasından bakılabilir

Kıymeti : 4.648.640,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:41

29/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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