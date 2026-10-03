Giriş Tarihi: 03.10.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 07:14
Örnek No:55*
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/71 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Sakarya ili, Erenler ilçesi, Erenler Mh. 607 Ada, 108 Parsel, 2.095 m2, Tarla, Özel Rekreasyon Alanında küçük bir kısmı park alanında kalmakta ve yola terkleri bulunmakta
Yüzölçümü : 2.095 m2 İmar Durumu :Dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 6.285.000,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. md göre belirtme
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:41
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Sakarya ili, Erenler ilçesi, Erenler Mh. 607 Ada, 226 Parsel, 5.543 m2, Tarla, Özel Rekreasyon Alanında küçük bir kısmı park alanında kalmakta ve yola terkleri bulunmaktadır. üzerinde 1 adet tuvalet ve mescit olarak kullanılan yapı, 1 adet samanlık, 1 adet kesimhane yapısı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 5.543 m2 İmar Durumu :Dosyasından Bakılabilir Kıymeti : 28.524.764,00 TL
KDV Oranı : %51,42 sinden %20 KDV, %48,58'inden %10 KDV
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. md göre belirtme
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:41
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Sakarya ili, Erenler ilçesi, Erenler Mh. 607 Ada, 228 Parsel, 806 m2, Tarla, Özel Rekreasyon Alanında kalmakta ve yola terki bulunmaktadır, üzerinde yapılar bulunduğu görülmüştür, yan parsele tecavüzlüdür, üzerinde 1 adet tek katlı prefabrikten imal edilmiş mesken yapısı bulunmakta
Yüzölçümü : 836 m2 İmar Durumu :Dosyasından bakılabilir
Kıymeti : 4.648.640,00 TL KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:41
29/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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