İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/991 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/991 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 2094/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 80 Nolu '' BÜYÜK Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 225.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:15 Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 10:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 1797/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 100 Nolu '' Büyük Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 195.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:55 Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:55 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 173/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 75 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti : 22.200.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 10:08 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:08

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 169/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 76 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:08 Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 11:08 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 11:08

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 116/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 77 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 15.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 12:08 Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 12:08 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 12:08

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 91/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 78 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 12.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:35

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 93/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 79 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 12.700.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:35

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 133/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 81 Nolu '' BÜYÜK Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.750.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:01

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 121/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 82 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 18.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:02

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 140/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 83 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.400.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:05

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 168/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 84 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 23.300.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:30

12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 227/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 85 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 31.450.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:30

13 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 241/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 86 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 33.350.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:37 Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:37 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:37

14 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 241/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 87 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 33.350.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:40

15 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 247/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 88 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 34.450.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:09 Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:09 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:09

16 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 65/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 89 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 9.650.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:09 Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:09 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:09

17 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 71/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 90 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 10.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:09 Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:09 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:09

18 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 152/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 91 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:32

19 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 182/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 92 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 25.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:32 Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:32 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:32

20 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 182/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 93 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 25.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:09 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:09 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:09

21 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 95/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 94 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 14.200.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:09 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:09 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:09

22 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 145/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 95 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 12:10

23 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 243/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 96 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 33.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 13:33

24 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 191/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 97 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 26.400.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:40

25 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 156/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 98 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.600.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:04

26 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 152/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 99 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti:21.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:06 itiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 11:06 Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 11:06

27 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 1384/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 101 Nolu '' Büyük Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 158.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 12:10

28 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 67/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 102 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 9.950.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:32

29 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 109/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 103 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 16.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:40

30 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 101/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 104 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 15.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:02

31 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 109/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 105 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 16.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:02

32 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 164/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 106 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 22.750.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:02 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:02

33 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 132/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 107 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:30

34 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli,Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 133/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 108 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi:Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.700.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:32 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:32

35 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 139/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 109 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.400.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:40

36 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 136/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 110 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.900.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:12 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:12 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:12

37 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 114/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 111 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti:16.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:12 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:12 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:12

38 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 42/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 112 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 6.500.000,00 TL KDV Oranı:%20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:14 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:14 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:14

39 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 75/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 113 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti 11.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:33

40 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 38/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 114 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:40

41 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 121/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 115 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 17.900.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:06 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:06 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 10:06

42 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 148/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 116 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.700.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 11:10

43 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 116/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 117 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti:17.100.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:15 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 12:15 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 12:15

44 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 91/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 118 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 13.450.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 13:31

45 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 89/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 119 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 13.400.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:40

46 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 1393/100000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 120 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 500.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:03 Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:03

47 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 598/100000 arsa paylı Zemin Kat 121 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 250.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:03 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 11:03 Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 11:03

48 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 699/100000 arsa paylı Zemin Kat 122 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 63.600.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 12:03 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 12:03 Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 12:03

49 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 184/100000 arsa paylı Zemin Kat 123 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 62.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:31

50 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 121/100000 arsa paylı Zemin Kat 124 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 18.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:40

51 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 140/100000 arsa paylı Zemin Kat 125 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.800.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:01

52 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 169/100000 arsa paylı Zemin Kat 126 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 25.250.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:05

53 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 219/100000 arsa paylı Zemin Kat 127 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 35.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:05 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:05

54 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 241/100000 arsa paylı Zemin Kat 128 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 38.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:30

55 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 241/100000 arsa paylı Zemin Kat 129 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 38.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:40

56 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı, 2272/100000 arsa paylı 4. Bodrum Kat 1 Nolu ''TİCARİ OTOPARK'' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 800.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:40 Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:40 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:40

57 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 3564/100000 arsa paylı 3. BODRUM KAT 2 NOLU '' Büyük Mağaza '' vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 300.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:40 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:40

58 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 75/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 3 Nolu '' Mağaza'' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 9.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:10

59 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 51/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 4 Nolu '' Mağaza '' vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 6.300.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 11:10

60 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 140/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 5 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 16.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 12:10

61 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 172/100.000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 6 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:31

62 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü , DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 227/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 7 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 25.400.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:31

63 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 175/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 9 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:00

64 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 61/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 10 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 7.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:00

65 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 66/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 11 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 8.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:00

66 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 38/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 12 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 5.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:30

67 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 36/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 13 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 4.600.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:30

68 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 5850/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 14 Nolu '' Büyük Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti:550.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:00

69 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 165/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 15 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 19.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:00

70 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 182/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 16 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.300.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:00

71 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 191/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 17 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:30

72 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 260/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 8 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 29.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:30

73 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 182/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 18 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 20.300.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:00

74 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 114/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 19 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 14.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:00

75 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 91/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 20 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 4.600.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 12:00 Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 12:00

76 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 93/100000 arsa paylı 3. Bodrum Kat 21 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 11.500.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:30

77 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 3497/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 22 Nolu '' Büyük Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 375.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:30

78 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 126/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 23 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 17.150.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 13:30 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:30

79 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 140/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 24 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 18.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:30

80 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy mahallesi, 1946 ada, 132 parsel, 24.277,71 m2 yüzölçümlü, DÖRT BLOKLU KARGİR BİNA nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 168/100000 arsa paylı 2. Bodrum Kat 25 Nolu '' Mağaza '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. niteliğindedir. Adresi: Büyükdere Caddesi, L. Levent, No: 171Metrocity Alışveriş Merkezi Şişli / İSTANBUL Kıymeti: 21.600.000,00 TL KDV Oranı: %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:04

21/09/2026

Kurban BUDAK İcra Müdür Yardımcısı 104625

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.