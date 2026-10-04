T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İli , Çukurova İlçesi , Karslılar Mahallesi , 6166 Ada No , 4 Parsel No , 60/1510 Arsa Payı , 1.510,00 m2 alanlı , 3.kat 6 numaralı bağımsız bölümde mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Ana binanın özelliği: Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemle bodrum kat, zemin kat ve 9 normal katlı yapılmış olup, III. Sınıf C grubu yapı sınıfındadır. Binanın her normal katında da 2 mesken, zemin katında da 11 adet iş yeri bulunmaktadır. Giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenleri ve bina girişi mermer ve seramik dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binanın girişi Uğur Mumcu Bulvarından sağlanmaktadır.

Bağımsız bölümün özelliği: Fen Bilirkişinin tespitine göre dava konusu bağımsız bölümün genel brüt yapı alanı 211,00 m² dir. 1 Salon, 4 oda, mutfak, 5 balkon, banyo, duş, çamaşırlık, wc, antre ve holden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları laminant parke, duvarları plastik boyalı, tavanı alçı kartonpiyerli ve plastik boyalı, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları pvc, mutfak dolapları mdf esaslı ankastre dolap, ıslak hacimleri seramiktir. Balkonlar dan biri pvc ve cam malzeme kullanılarak kapatılmıştır. Isıtılması kat kaloriferiyle sağlanmakta olup, doğal gaz tesisatlıdır. Kuzey, Güney ve batı cepheli konumdadır. Taşınmazın inşaat ruhsatı 31.05.1991 tarih ve 6/46 sayılıdır. https://hasartespit.csb.gov.tr/ web adresinde yapılan araştırmada; taşınmazda deprem nedeniyle hasarın meydana gelmediği öğrenilmiştir. Efektif yıpranma oranının % 25 olduğu görüşüne varılmıştır. Yıpranma oranının belirlenmesinde; 02.12.1982 tarihli ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yapı yıpranma oranları tablosu ve özellikle de taşınmazın fiziki durumu göz önüne alınmıştır.

Adresi : Güzelyalı Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı, No:7,Kat:3, Daire:6,Çukurova / ADANA

İmar Durumu: Taşınmaz Çukurova İlçe Belediyesi imar planı dahilinde bulunmaktadır. E: 2.40, TAKS: 0.40, ayrık nizam, meskun konut alanında kaldığı ilgili belediyenin resmi web sitesinden öğrenilmiştir

Kıymeti : 7.003.050,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.